 

Названы 11 необычных причин появления головной боли

03.07.2021, 15:04, Разное
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Медики рассказали об 11 неожиданных причинах появления головной боли. Возникновение дискомфортных ощущений еще не является поводом для обращения к врачу.
Головная боль нередко появляется из-за погоды. Температурные перепады влияют на приступы мигрени. Если на улице стоит жаркая погода и ярко светит солнце, то у человека может начать болеть голова. Мигрень дает о себе знать во время дождя и в результате изменения атмосферного давления. Чтобы уберечься от воздействия солнца, необходимо надеть головной убор.

Нередко головная боль появляется из-за резких запахов. Это происходит, поскольку стимулируются нервные центры. К возникновению дискомфортных ощущений в данной области приводят интенсивные упражнения. Еще одним фактором является неправильная осанка, в этом случае оказывается давление на шейные мышцы. Важно постараться перестать горбиться за столом, правильно выбрать стул. При телефонном разговоре устройство нельзя держать между плечом и ухом.

Сыр является полезным для здоровья продуктом, но его некоторые сорта провоцируют головную боль. К таковым относится пармезан и чеддер. Дискомфортные ощущения вызывает частое употребление обработанного мяса. Также голова болит из-за того, что человек пропускает основные приемы пищи. Тогда падает уровень сахара в крови, но не нужно есть сладости, а лучше отдать предпочтение более здоровой еде.

Приступы головной боли наступают у курильщиков. Часто голова начинает болеть у тех, кто находится с ними рядом. Никотин провоцирует сужение кровеносных сосудов. К головной боли приводит чрезмерное потребление кофе.

Иногда появление дискомфортных ощущений провоцирует прическа. Женщинам нравится собирать волосы в тугие хвосты или же надевать неудобные головные уборы. Кроме того, к сильной боли приводит стрессовое состояние.

Источник: inosmi.ru



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