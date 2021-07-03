 

Обозреватель – украинцам не понравилась реставрация памятника Богдану Хмельницкому

03.07.2021, 15:02, Новости дня
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Волонтёры отреставрировали памятник Богдану Хмельницкому в селе Львовской области Украины, однако это вызвало шквал критики в соцсетях. Как пишет «Обозреватель», после ремонта памятник стал слишком ярким. Кроме того, пользователи шутят, что Хмельницкий теперь вылезает из упаковки из-под молока.


Facebook

В селе Кунин Львовской области сомнительно отреставрировали памятник Богдану Хмельницкому. Как пишет «Обозреватель», после ремонта он стал слишком ярким.

О восстановлении памятника сообщил в Facebook Добросинско-Магеровский сельсовет. Над ним работали волонтёры общественной организации «Твори добро+». Отмечается, что это только начало их работы в территориальной общине.

Волонтёры раскрасили Хмельницкому одежду, лицо и руки, а на постаменте сделали логотип своей организации. В соцсетях возмущаются и смеются над такой «реставрацией».

«Так будет воплощаться президентская программа «Большая реставрация», «Они ему отомстили за Переяславскую зраду», «Богдан вылезает из тетрапака», — пишут пользователи.

Как отмечает издание, один из основателей «Твори добро+» Иван Иваницкий рассказал, что члены организации не являются реставраторами, а просто решили восстановить памятник, который разрушался. По его словам, ремонт памятника проведён собственными силами и потрачено на это было около 7 тыс. гривен.



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