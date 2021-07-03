Das Erste – в Европе больше не будут производить пластиковую посуду и соломинки

С 3 июля в ЕС запрещается производство одноразовой посуды, пластиковых упаковок для фастфуда, соломинок для напитков и ватных палочек. Как пишет немецкий телеканал Das Erste, Германия тоже следует этой директиве и, хотя защитники природы критикуют этот запрет как недостаточный, правительство считает его первым шагом на пути к отказу от изделий одноразового пользования.

В Германии растёт самосознание в вопросах окружающей среды. Тем не менее каждый час в стране используется около 320 тысяч одноразовых стаканчиков для горячих напитков — о таких данных пишет федеральное Министерство окружающей среды. Правительство принимает некоторые меры, чтобы избавиться от убивающего окружающую среду и климат пластика. Среди прочего, оно реализовало директиву ЕС по запрету одноразового пластика. Он действует с завтрашнего дня. Защитники природы критикуют запрет как символический. Правительство, напротив, говорит о первом шаге на пути, ведущем из общества потребления изделий одноразового пользования.

Цветные пластиковые соломинки скоро уйдут в прошлое. Другая одноразовая пластиковая продукция тоже исчезнет из повседневной жизни. С завтрашнего дня по всему ЕС действуют правила: среди прочего, стаканчики навынос, одноразовые столовые приборы, упаковки для фастфуда, соломинки для напитков, а также пластиковые палочки для размешивания и ватные палочки производить больше будет нельзя. Оставшиеся партии ещё могут быть поставлены в торговлю. С точки зрения защитников окружающей среды, этого постановления недостаточно. Альтернативная продукция, по их мнению, зачастую лишь вводит потребителя в заблуждение.

ВИОЛА ВОЛЬГЕМУТ, представительница Greenpeace в Германии: Соломинки теперь должны быть запрещены, но они заменяются промышленностью другими повторяющими их один в один одноразовыми продуктами. Теперь мы обнаруживаем бумажные соломинки, которые внутри всё равно покрываются пластиком. В итоге мы вышибаем клин клином, и теперь у нас получается продукция, которая вообще больше не может быть подвергнута переработке.

Более 4 миллионов тонн пластиковых упаковок производятся в Германии за год. В будущем многоразовые упаковки должны поспособствовать разгрузке окружающей среды. Торговля до сих пор предлагает альтернативы только в единичных случаях. Станции повторного наполнения для определённых товаров или упаковочные пункты, которые полностью опираются на многоразовую продукцию, отсутствуют. Действующий с завтрашнего дня запрет на пластик должен также послужить защите морей. По данным Greenpeace, океаны ежегодно загрязняются пластиковым мусором массой до 12 милионов тонн. Это соответствует одному наполнению грузовика в минуту.

ВИОЛА ВОЛЬГЕМУТ: Пластик, который сейчас попал в окружающую среду, в воду наших морей, — мы уже не сможем его выловить. Этот пластик загрязняет живые существа, в конечном итоге загрязняет даже нас, потому что он снова поглощается людьми через пищевую цепь. И это необходимо сейчас же остановить.

По оценкам объединения коммунальных предприятий, одноразовая продукция, затронутая нынешним запретом, составляет 20 процентов всего уличного мусора.

Дата выхода в эфир 02 июля 2021 года.