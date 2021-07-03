France 3 – в Нью-Йорк из Парижа прибыла младшая сестра статуи Свободы

Спустя неделю после расставания с Парижем уменьшенная копия статуи Свободы прибыла в Нью-Йорк и будет стоять несколько дней на острове Эллис напротив своей старшей сестры, передаёт France 3. Затем она переедет в Вашингтон на 10 лет и, как и оригинал, станет символом франко-американской дружбы.

Она прибыла в порт Нью-Йорка в самое волшебное время: когда солнце вставало на горизонте за небоскрёбами. На этом контейнеровозе она является особым пассажиром — уменьшенная копия статуи Свободы. Младшая сестра присоединилась к большой у ворот города, который никогда не спит.

ВОЛОДИМИР ХЛАДКИЙ, капитан контейнеровоза: Собрать всех на главной палубе! Для меня большая честь участвовать в таком событии. Такое случается раз в жизни.

Путешествие началось месяц назад в Париже с площадки перед Музеем искусств и ремёсел.

РАБОТНИЦА: Внутри паутина, я не могу достать выше.

РАБОТНИК: Где?

РАБОТНИЦА: Здесь.

РАБОТНИК: А, да, я её вижу.

РАБОТНИЦА: Вот тут всё это…

Эту младшую сестру из бронзы, отлитую по оригинальной форме Огюста Бартольди, тщательно подготавливают: Франция одолжила свою драгоценную копию Америке на 10 лет.

МАРИ-ЛОР ЭСТИНЯР, директор Музея искусств и ремёсел: Парижане вот уже несколько лет её не видели, но однажды она вернётся. А пока её увидят американцы, и это к лучшему.

Меньше старшей сестры в 16 раз, она пересекла Атлантику: 5600 километров легендарного пути между Европой и США. Семь дней плавания и три часа последних манёвров на рассвете — и вот она теперь на американской земле.

Это путешествие заставляет вспомнить о другом, 135 лет назад. 28 октября 1886 года статуя Свободы осветила людей, которые собрались на её открытии в Нью-Йорке. Женские черты под короной с семью лучами, огонь вознесённого факела — это был подарок от Франции в честь 100-летия независимости Америки.

РАБОЧИЙ: Мы будем двигать по 15 сантиметров. Осторожно, чтобы она не опрокинулась.

Обёрнутая в свой саркофаг из дерева и стекла, она наконец появляется в нескольких метрах от своей знаменитой старшей сестры, как отражение в зеркале.

АМЕРИКАНКА: У меня мурашки, как здесь говорят. Здесь нас, американцев, переполняют эмоции, потому что мы любим нашу страну, но также потому, что мы любим эту связь с Францией.

На острове Эллис, куда в начале XX века прибывали мигранты с надеждами на новую жизнь в США, теперь можно увидеть поразительную встречу двух Свобод, освещающих мир.

АНН-КЛЕР ПУАНЯР, специальный корреспондент в Нью-Йорке (США): Символ дружбы между Францией и США, младшая сестра статуи Свободы останется на несколько дней здесь, в Нью-Йорке, а потом переедет в Вашингтон — последний этап её путешествия сквозь историю.

Дата выхода в эфир 01 июля 2021 года.