Мнение: Продвижение

Продвижение Талибана в Афганистане начинает носить обвальный характер. В действие вступает фактор моральный – афганская армия и спецслужбы буквально деморализованы уходом иностранных сил, а чиновники афганского правительства и регионов страны больше обеспокоены вопросами личного выживания и спешной эвакуации, чем текущими задачами и борьбой с талибами. Афганская система управления (и гражданская, и военная) буквально коллапсирует.

Талибы при этом подчеркнуто лояльно предлагают военным расходиться по домам, гарантируя безопасность. Для частей, которые находятся на базах, предлагается не просто сдача в плен, а почетный выход с оружием. Конечно, тем, которое можно унести в руках. Выгода очевидна – взять без боя крупный склад оружия и боеприпасов для любого полевого командира означает немедленное повышение статуса и приток новых добровольцев.

Талибан берет под контроль пограничные переходы на севере – с Таджикистаном и Узбекистаном. Неясная ситуация с Хайратоном – крупнейшим переходом между Афганистаном и Узбекистаном. Пока достоверных сообщений о его захвате нет, но возможно, это вопрос уже дней. Погранпереходы – это очень важно с точки зрения ресурсного обеспечения. Контроль над ними позволяет контролировать всю приграничную торговлю, а значит – получить постоянный приток ресурса в виде платежей.

Талибан при этом уже находится в 70 км от 201 российской базы в Таджикистане, и по сути, это всего лишь два часа езды для любого танка и БТР. Таджикская армия – это два батальона на всю страну. Понятно, что серьезным препятствием для чего угодно она быть не может по определению.

Российское руководство, похоже, склоняется к мысли защитить Таджикистан, что в целом идея здравая, так как по поводу Узбекистана беспокоиться пока не приходится – его армия в Средней Азии самая боеспособная, да и афганский участок границы именно у Узбекистана укреплен лучше всех. Однако какие силы придется перебрасывать в Таджикистан – вопрос неясный. Коалиция НАТО держала Талибан в основном за счет господства в воздухе, поэтому, видимо, переброска в Таджикистан крупного авиационного соединения будет наиболее оправданной. Но как обычно, это потянет за собой вопросы обеспечения охраны и обороны уже авиабаз, затем – транспортных путей, а значит – так или иначе, но перебрасывать крупные силы придется. Речь, таким образом, пойдет о сопоставимой с сирийской войной затрате сил, средств и ресурсов.

Есть еще участок границы между Афганистаном и Туркменией, но в силу географии местности и специфики населения там стоит беспокоиться не о Талибане, а о собственно туркменских раскладах.

При этом планы Талибана никому не известны. Скорее всего, и самому Талибану. Всё будет решаться ситуативно и на основании меняющихся балансов как в Афганистане, так и внутри самого Талибана.

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