Стрельцы и не только: для девушек каких знаков зодиака выходить замуж – последнее дело

Многие современные девушки не торопятся выходить замуж, для них важнее сначала самореализоваться, а уже потом создать собственную семью. Влияют ли на это решение звезды? Астрологи отмечают, что есть некоторые знаки зодиака, которые не стремятся вступать в брак. Расскажем подробнее, представительницы каких знаков предрасположены избегать обязательств или вообще не нуждаются в узаконивании отношений.

Влияние звезд

Мечтаете о роскошной церемонии, красивых нарядах и шумном празднике в кругу родных и друзей? Будьте осторожны, потому что некоторые знаки зодиака совершенно не подходят для таких обязательств.

С самого рождения мы испытываем влияние звезд и планет. Некоторые люди верят в то, что знаки зодиака приписывают нам определенные черты личности, в том числе то, как мы подходим к любовным вопросам. Ниже мы расскажем про знаки зодиака, которые вряд ли будут стремиться к брачному алтарю.

Телец

Телец не может сидеть на месте – в прямом и переносном смысле. Спокойная размеренная жизнь часто наскучивает Тельцам, которые больше всего любят чувствовать себя свободными и независимыми. Они предпочитают играть по своим правилам, поэтому, как правило, не торопятся вступать в брак, осознавая, что он накладывает определенные обязательства.

Да, среди Тельцов есть исключения, но они скорее подтверждают правило. Каким должен быть их партнер, чтобы они решились на замужество? Для представительниц этого знака важно, чтобы любимый человек не ограничивал их самостоятельность и уважал их порой весьма непростой характер.

Лев

Об этом знаке зодиака можно говорить бесконечно! Если в вашем окружении есть Лев, то вы понимаете, о чем идет речь. Уверенная, амбициозная, властная, а иногда и эгоистичная Львица не спешит выходить замуж. Она знает себе цену и ненавидит, когда кто-то навязывает ей свои решения, поощряет или заставляет что-либо делать.

Неудивительно, что когда представительницы этого знака слышат вопросы о своем будущем, помолвке и свадьбе, они быстро уклоняются от ответа. Львы любят держать все под контролем, и мысли о свадьбе их совсем не вдохновляют. Покорить сердце такой девушки может только волевой мужчина, который будет исполнять ее малейшие капризы и покорит ее своим сильным характером.

Стрелец

Представительниц этого знака зодиака нельзя поймать в ловушку. В них редко попадает стрела Купидона. Стрельцы предпочитают играть, побеждать, заводить романтические отношения, влюбляться и жить своей жизнью, не будучи ни от кого зависимыми. Однако стоит Стрельцам по-настоящему полюбить, как они полностью отдают себя этому чувству. Но им важно привыкнуть к партнеру и понять его.

Если мужчина захочет изменить характер женщины-Стрельца, то лучше ему сразу перестать обманывать себя, потому что это невозможно сделать. Лучше всего Стрелец чувствует себя в компании того, кто подарит ему свободу, простор и доверие. Если женщина решится выйти замуж, то это будет полностью ее решение. Она не потерпит давления со стороны или уговоров. Одиночество не пугает Стрельцов, потому что они никогда не ощущают недостатка внимания к своей персоне.