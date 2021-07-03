В Литве пограничники применили слезоточивый газ при задержании нелегальных мигрантов из Белоруссии

Литовские пограничники применили спецсредства при задержании группы агрессивно настроенных нелегальных мигрантов, проникших на территорию республики из соседней Белоруссии, сообщила Служба охраны государственной границы при МВД Литвы.

«При задержании группа нелегальных мигрантов из восьми человек оказала сопротивление пограничникам Друскининкской заставы. Для их усмирения пришлось применить спецсредства», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Во время задержания пришлось применить слезоточивый газ, было произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух. «Сопротивлявшихся мигрантов уложили на землю, на них были надеты наручники», – сообщило ведомство.

По его данным, за прошедшие сутки в районе литовско-белорусской границы были задержаны 116 человек, которые незаконно проникли на территорию Литвы. С начала года в Литве задержаны 822 нелегальных мигранта в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год.

На Литву приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами.

Ранее погранслужба Литвы предложила ввести ЧС из-за нелегальных мигрантов.

Выступая в конце мая в парламенте Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко заявил, что соседняя с Литвой страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.