 

Чиновникам на Камчатке запретили летать в командировки бизнес-классом

03.07.2021, 14:16, Новости дня
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сократил бюджетные расходы государственных служащих на проживание в служебных командировках и отменил полеты «бизнес-классом» для министров и уполномоченных по региону.

По словам Солодова, ограничительные меры – это не секвестр бюджета, а основа его сбалансированности, устойчивости всей финансовой системы области. За адекватностью командировочных расходов чиновников теперь будут постоянно строго следить, говорится в сообщении на сайте правительства Камчатки.

«Считаю принципиально важным показывать личный пример со стороны руководителей всех уровней по рачительному отношению к бюджетным средствам, по приоритезации расходов на потребности наших граждан. Начиная с себя, я предложил ввести ограничения по объему командировочных расходов. Проведенный анализ показывает, что не все члены нашей команды, не все руководители ответственно относятся затратам в командировках. Поэтому мы введем единое ограничение, которое позволит в общем порядке стандартизировать и сократить эти расходы, перенаправить их на самые важные задачи, стоящие перед регионом», – сказал Солодов на конференции Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия».

Теперь все без исключения государственные гражданские служащие и лица, замещающие госдолжности, выезжающие в командировки по территории Камчатского края, имеют право проживать за бюджетные деньги в одноместных стандартных номерах. Люксы и полулюксы под запретом. Если же командировка планируется за пределы региона, то стоимость проживания распределяется следующим образом: до 10 тыс. рублей в сутки из бюджета края будет выделено на проживание первого вице-губернатора региона, главы правительства-первого вице-губернатора, вице-губернаторов и заместителей председателя правительства края. В то же время максимальная стоимость проживания для иных лиц, замещающих государственные должности и для государственных гражданских служащих – до 5 тыс. рублей в сутки.

Для работников подведомственных учреждений стоимость расходов на проживание также сокращается. На территории Камчатского края плата за проживание ограничивается стоимостью одноместного стандартного номера, за пределами края – цена за номер должна составлять не более 5 тыс. в сутки.

Ранее расходы на проживание во время командировок для государственных служащих были существенно выше. В соответствии с законом Камчатского края, принятым в 2008 году, чиновники имели право на неограниченную стоимость проживания в номерах во время служебных командировок. Стоимость ограничивалась только самой высокой стоимостью двухкомнатного или однокомнатного номера в зависимости от ранга чиновника.

Кроме того, Солодов отменил полеты «бизнес-классом» для министров и уполномоченных по Камчатскому краю. «Категория чиновников, которые могут воспользоваться правом на перелеты в классе «бизнес», будет существенно сокращена. Мы введем запрет на такое обслуживание для министров краевого правительства. Теперь авиаперелеты этой категории руководителей будет осуществляться только «экономом». В части экономии на командировочных расходах это ограничение в скором времени даст видимый эффект, потому что разница в тарифах «эконом» и «бизнес-классов» достигает нескольких десятков тысяч рублей», – сказал Солодов.

В правительстве Камчатского края работают 21 министр, четыре руководителя агентства, а также четыре руководителя инспекций и служб и четыре уполномоченных в Камчатском крае. Все они теперь лишены права на перелеты «бизнес-классом».



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