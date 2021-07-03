 

Вирусологи развенчали популярный миф о вакцине «Спутник V»

03.07.2021, 14:16, Новости дня
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Вакцина «Спутник V» не воздействует на ДНК человека, а содержащиеся в ней аденовирусы не способны размножаться в человеческом организме, поскольку у него отсутствует часть генома, заявили ведущие российские вирусологи.

«Аденовирус даже «дикий», не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается», – цитирует Ura.ru профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского.

По его словам, аденовирус может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров, а в человеческих клетках он находится около двух недель после вакцинации.

Мнение профессора разделяет доктор биологических наук Сергей Нетесов, добавив, что у аденовирусов отсутствует часть генома в отличие от природного варианта.

Вакцинация от COVID-19 проводится во всех российских регионах. Еще в августе прошлого Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, по названием «Спутник V». Также в РФ созданы вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины – «Спутник Лайт».

Ранее академик РАН сказал, какой прививкой от COVID-19 лучше делать ревакцинацию.



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