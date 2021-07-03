Еврокомиссия поможет Литве в борьбе с миграционным кризисом на границе с Беларусью

“Что касается Беларуси и миграции. В этом случае мы видим политически мотивированную тенденцию. Европейская комиссия и Европейский союз рядом с вами в эти трудные времена. Как мы говорили с президентом и премьер-министром [Литвы], мы будем предоставлять больше поддержки через Frontex (Европейское пограничное агентство. – “ГОРДОН”), который уже здесь присутствует. Мы также хотим оказать поддержку через Европейский офис предоставления убежища в решении процедурных вопросов”, – сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что бюджет ЕС предусматривает выделение помощи в сумме €240 млн в долгосрочной перспективе, но сложившаяся ситуация на границах с Беларусью является чрезвычайной.

“Мы также имеем чрезвычайные фонды, которые могут пригодиться в этом случае. Одна вещь является абсолютно определенной: ваши беспокойства и ваши проблемы, которые вы сейчас имеете в Литве, являются нашими европейскими проблемами и нашими беспокойствами. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть: мы на вашей стороне в эти непростые времена”, – заявила глава Еврокомиссии.

Президент Литвы Гитанас Науседа во время этой пресс-конференции заявил, что нелегальная миграция со стороны Беларуси требует мер и улучшения пограничного контроля, а также институционального сотрудничества в рамках всего Евросоюза, включая дипломатические, политические и финансовые усилия.

“Такая координация имеет огромное и решающее значение в том, чтобы прекратить это явление как можно быстрее. Основания для такого кризиса были созданы белорусским режимом намеренно, чтобы открыть мигрантам свободный доступ к территории ЕС”, – заявил он.

Контекст:

Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы просили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов. По данным пограничной службы, поток нелегальных мигрантов увеличился в 11 раз в этом году по сравнению с прошлым.

В связи с увеличением потока нелегальных мигрантов из Беларуси кабинет министров Литвы 2 июля решил ввести в стране режим чрезвычайной ситуации.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. Власти страны на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев в Центре регистрации иностранцев в Пабраде.

Кроме того, министерство внутренних дел Литвы и другие ведомства обсуждают вопрос возведения забора на границе с Беларусью для уменьшения масштабов нелегальной миграции оттуда.

26 мая, комментируя реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске, Лукашенко заявлял: “Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—