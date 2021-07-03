 

СБУ сообщила о подозрении члену экипажа иностранного судна. Из-за его действий в Черное море попали тонны пальмового масла

03.07.2021, 14:14, Новости дня
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В спецслужбе отметили, что “судебно-экологическая экспертиза подтвердила миллионные убытки, нанесенные государству”.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Украины (загрязнение моря) старшему помощнику капитана морского судна, из-за действий которого произошло загрязнение, сообщили о подозрении.

Следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц и возмещения убытков продолжаются, резюмировали в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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