СБУ сообщила о подозрении члену экипажа иностранного судна. Из-за его действий в Черное море попали тонны пальмового масла

В спецслужбе отметили, что “судебно-экологическая экспертиза подтвердила миллионные убытки, нанесенные государству”.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Украины (загрязнение моря) старшему помощнику капитана морского судна, из-за действий которого произошло загрязнение, сообщили о подозрении.

Следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц и возмещения убытков продолжаются, резюмировали в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

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