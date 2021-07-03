“Имей уважение”. Кардашян возмутила сеть откровенным нарядом в Ватикане

“У нас были самые невероятные впечатления от поездки по Ватикану. Было потрясающе иметь возможность лично увидеть все культовые произведения искусства, архитектуры и древнеримские скульптуры, особенно работы Микеланджело. У нас даже была возможность просмотреть их личный архив халатов, которые носили все папы в истории, начиная с 1500-х годов”, – написала она.

На опубликованных фото Кардашян предстала в вызывающем полупрозрачном белом платье, но сразу же в посте поспешила объяснить свой вид.

“Не волнуйтесь, я придерживалась дресс-кода и полностью прикрывалась, находясь в базилике Святого Петра и Сикстинской капелле”, – отметила она. На фото из Сикстинской капеллы модель накинула на плечи кожаную куртку.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Однако не все подписчики оценили снимки светской львицы.

“Позировать перед распятием – не самая лучшая идея”, – считает luke_dagostino.

“Сидят на алтаре. Это так больно, церковь так деградировала”, – написал andieee_777.

“Как это может быть подходящим нарядом для Ватикана?” – возмутилась nadiaramzy.

“Прикрывайся в Ватикане. Имей уважение”, – написал kahiliiiiiii.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу “Семейство Кардашян”. Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Сейчас она находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

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