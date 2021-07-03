3 июля: Всемирный день без полиэтиленовых пакетов, покорение Эвереста ночью, день рождения Тома Круза

Среди интересных национальных праздников 3 июля на Кубе проходит Фестиваль огней. Помимо танцев, ярмарок и выставок в эти дни (а фестиваль длится минимум неделю), устраивают свои уличные огненные шоу факиры и фокусники. В конце фестиваля совершается своеобразный языческий ритуал: на площади сжигают чучело “дьявола”, а пепел развеивают над морем.

В православной традиции сегодня именины у Андрея, Глеба, Инны, Луки, Наума, Риммы, Фомы. В католической – Анатолия, Гиацинта и Фомы.

Этот день в истории:

в 1886 году Карл Бенц, немецкий инженер и пионер в области автомобилестроения, совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости в 16 км/ч;

в 1928 году в США в продаже появились первые в мире телевизоры, они стоили $75.

В этот день родились:

в 1883-м – Франц Кафка, чешский философ, немецкоязычный писатель;

в 1925-м – Анатолий Эфрос, уроженец Харькова, советский режиссер театра и кино, педагог;

в 1937-м – Том Стоппард, английский драматург, режиссер, киносценарист и критик;

в 1941-м – Богодар Которович, украинский скрипач и дирижер, один из основателей современной украинской скрипичной школы;

в 1944-м – Наталья Тенякова, актриса театра и кино, вдова Сергея Юрского, известна по роли бабы Шуры в фильме “Любовь и голуби”;

в 1949-м – Виктор Колотов, футболист киевского “Динамо”, обладатель Кубка Кубков и Суперкубка;

в 1962-м – Том Круз, американский актер, режиссер и продюсер, трижды обладатель премии “Золотой глобус”;

в 1964-м – Алексей Серебряков, российский актер театра и кино.

В этот день умерли:

в 1971-м – Джим Моррисон, лидер и вокалист американской рок-группы The Doors. Ему было 27 лет;

в 1977-м – Александр Волков, русский советский писатель и переводчик, широко известен как автор цикла книг “Волшебник Изумрудного города”. Ему было 86 лет;

в 2003-м – Михаил Туркевич, украинский альпинист, в связке с Сергеем Бершовым впервые в истории покорения Эвереста поднялся на вершину ночью, это было в 1982 году. Умер в 50 лет;

в 2004-м – Андриян Николаев, советский космонавт №3, дважды Герой Советского Союза, 74 года.

Согласно народным приметам, если в этот день “паук не раскидывает сети”, будет дождь, а если опять плетет паутину – перемена погоды к лучшему.

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