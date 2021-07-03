CNN – четвёртая строчка с конца — Трампа признали одним из худших президентов США за полтора столетия

Дональд Трамп оказался худшим президентом за последние полтора века, пишет CNN со ссылкой на исследование среди историков и публицистов, проведённое общественной телесетью C-SPAN. По данным CNN, в рейтинге глав государств, составленном экспертами, Трампа поместили на четвёртое место с конца. Как отметил эксперт канала Тим Нафтали, такой результат Трампа вряд ли обрадует — ведь он обожает говорить о себе «в превосходной степени».

Бывшего президента Дональда Трампа признали худшим главой государства за последние 150 лет — а в антирейтинге президентов за всю историю США он занял четвёртую строчку. Таковы результаты проведённого некоммерческой телевизионной сетью C-SPAN исследования, в рамках которого свои оценки высказали около 150 историков и профессиональных экспертов по институту президентства.

А со мной на связь выходит один из историков, чьё мнение учитывалось в исследовании — Тим Нафтали, историк-эксперт CNN по президентам и бывший директор Президентской библиотеки Ричарда Никсона. Знаете, Тим, положительный момент во всём этом, с точки зрения Трампа, всё-таки есть: он ведь обошёл в рейтинге Франклина Пирса, Джеймса Бьюкенена и Эндрю Джонсона — ну, то есть трёх расистов, двое из которых проявили такую безучастность, что довели страну до гражданской войны. Так что Трампу, вроде бы, хоть в этом смысле повезло — так ведь?

ТИМ НАФТАЛИ, историк-эксперт CNN по президентам: Вообще дебютировать сразу в «подвальной» части рейтинга президентов — результат просто ужасный. А Трамп стал первым, кто дебютировал по результатам исследования на этом уровне, со времён Уоррена Гардинга — то есть с начала XX века, когда отец историка Артура Шлезингера начал вести рейтинг президентов. Трамп, который обожает говорить о себе в превосходной степени, такому исходу вряд ли обрадуется.

Кстати, среди историков, участвовавших в исследовании, — исследователи самых разных судеб и политических взглядов, так что Трамп сел в лужу как с точки зрения консерваторов, так и по мнению либералов.

А как вообще оценивали его достижения? Трамп стал почти худшим президентом в истории, по мнению историков, — но что это конкретно значит?

ТИМ НАФТАЛИ: Нам выдали список из десяти характеристик президентов и попросили оценить каждого президента по шкале от одного до десяти по всем этим десяти параметрам, включая моральный авторитет, внешнеполитический курс, административно-управленческие навыки и так далее. Когда подвели итоги, на первом месте оказался Авраам Линкольн, на втором — Джордж Вашингтон, ну а Дональд Трамп разделил с Франклином Пирсом 41-ю и 42-ю строчки.

Да уж, ужасающее зрелище. А какие-то конкуренты посовременнее за нижние строчки рейтинга у Трампа имеются?

ТИМ НАФТАЛИ: Его только на десять строчек опередил Ричард Никсон, так что если у Трампа и есть современный конкурент, то это, пожалуй, он. Но Ричард Никсон ведь не потерпел фиаско в плане борьбы с пандемией, ставшей самым страшным для нашей страны кризисом в плане здравоохранения за последние сто лет.

Дата выхода в эфир 01 июля 2021 года.