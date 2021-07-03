Fox News – «сталинизм по старинке» — американские СМИ насаждают культ личности Джилл Байден

Статьи о дорогом товарище Ким Чен Ыне в государственных СМИ КНДР меркнут по сравнению с новым очерком журнала Vogue о первой леди США Джилл Байден, пишет Fox News. Журналисты Vogue впадают в экстаз от достоинств президентской супруги, называют её «богиней» и «умножителем радости». По словам телеведущего Такера Карлсона, такое насаждение культа личности можно было видеть разве что в сталинские времена.

Вчера мы посетили северокорейский государственный новостной веб-сайт. Было довольно интересно. Сообщали о визите товарища вождя Ким Чен Ына на Пхеньянский троллейбусный завод. Статья начиналась с того, что Ким, цитирую, «осмотрел различные части завода, включая обрабатывающий, моторный и сборочный цеха, чтобы ознакомиться с их модернизацией и реальным состоянием производства».

«Затем он выразил глубокое удовлетворение тем фактом, что завод должным образом установил интегрированную производственную систему, самостоятельно производит современное оборудование и снабжает себя новым оборудованием». И ещё несколько абзацев в том же духе. Довольно напыщенно. Вы не удивитесь, узнав, что статья не содержала острой критики.

С другой стороны, это был всё-таки не Vogue. Так далеко они заходить не стали. В том, что касается настоящего культа личности и почитания кумиров в государственной журналистике, пропагандисты из новостного агентства Компартии КНДР смотрят на репортёров нью-йоркского журнала Vogue с благоговением. Ребята из Vogue занимаются сталинизмом по старинке. Они уходят в дело с головой. Глаголов почти не используют. Сплошные чувственные, разгорячённые превосходные степени.

Взгляните на новый очерк Vogue о докторе Джилл Байден — учёной, исследовательнице, государственной деятельнице, кумире борцов за гражданские права, исцелительнице, матери нации. Первой леди наших сердец навсегда. Мы могли бы изощряться и дальше, но Vogue уже сделал это за нас. Доктор Джилл, как мы узнали от Vogue, «мотивированная, неустанная, популярная без усилий, но она ещё и напоминает нам нас самих». Всё верно. Она — это мы, только лучше.

Как выразился Vogue, «она богиня от и до». Причём очень занятая богиня. В какой-то момент мы видим доктора Джилл в очках для чтения на борту президентского самолёта: она готовится к своим переговорам с другими мировыми лидерами на саммите «Большой семёрки». Давай, давай, доктор Джилл! Тебе необязательно избираться, чтобы возглавлять нашу страну!

По возвращении в США доктор Джилл почти сразу переодевается в очередной гламурный костюм и отправляется ставить спасительные вакцины всем желающим американцам. И даже некоторым нежелающим. Доктор Джилл прежде всего доктор! В одной сцене из статьи Vogue доктор Джилл нежно поддерживает руки нервничающих женщин, когда им делают уколы. «Смотрите на меня, — ободряюще воркует она. — Это не больно». Верно, это всего лишь прохладительный напиток*, пейте до дна. Как выразилась доктор Джилл со своей фирменной скромностью: «Пытаешься помочь другим подняться».

Кто эта удивительная женщина — слуга, святая, гуманитарный гений, медицинский миссионер, — которой каким-то образом удаётся оставаться сексуальной и соблазнительной в 69 лет? Чем Америка заслужила её?

К счастью, Vogue отвечает на этот вопрос. Доктор Джилл — «умножитель радости», объявляет журнал. Она умножает радость. Вот она какая. Вот кто она. Кстати, на прошлой неделе доктор Джилл с первого удара забила во все 18 лунок на поле для гольфа, провела всю игру за 22 минуты в перерыве между вакцинациями и подписанием международных договоров. Обычный день доктора Джилл!

В Северной Корее, должно быть, читали последний выпуск Vogue с отвисшей челюстью. «Умножитель радости»? Про «Бригаду радости»** слышали, но «умножитель радости» — это, наверное, слишком. Даже для семейства Ким. Может быть, Северная Корея — королевство-отшельник, но даже там люди не настолько глупы.

Дата выхода в эфир 01 июля 2021 года.

* Намёк на массовое самоубийство членов общины «Храма народов» 18 ноября 1978 года. Сектанты растворили яд в прохладительном фруктовом напитке и сначала дали детям, а потом отравились сами (прим. ИноТВ).

** «Бригада радости» — по непроверенным данным, группа девушек для развлечения элиты КНДР (прим. ИноТВ).