Похудевшая Анна – Личное мнение
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Не первый день наблюдаю за энергичным демаршем толстух в Инстаграм Анны Михалковой.
Аня значительно похудела, и толстухи, по всей видимости, чувствуют себя преданными.
Фото: Соцсети
Припёрлись и авторитетно так заявляют: «Вам, Анечка, похудение не идёт. Вы постарели».
Сами вы постарели, дебилки стоеросовые.
Когда Аня была толстой, она выглядела как некрасивая, бедная женщина трудной судьбы. Теперь она выглядит как симпатичная женщина, у которой в жизни — всё хорошо.
Фото: Соцсети
Лично у меня лишний вес ассоциируется с бедностью, наплевательским отношением к своему здоровью и отсутствием любви к себе.
Раньше Михалкова выглядела как толстая неудачница. Теперь она приятна и элегантна.
Фото: Соцсети
Хроническим толстухам чужой успех в похудении — как кость в горле. Охваченные завистью, они прутся в Инстаграм Михалковой, чтобы облить её помоями своих комплексов. Просто потому, что у Ани получилось, а у них — нет.
Михалкова, не поддавайся: ты очень похорошела. Теперь на тебя приятно смотреть. Будь и дальше худой. Тебе, как и всем, худоба идёт.
Что вы чувствуете, когда видите себя голыми в зеркале? Довольны своим весом? Является ли ваш собственный вес важным фактором в оценке привлекательности других людей?
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Источник: Лена Миро
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