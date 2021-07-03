 

Похудевшая Анна – Личное мнение

03.07.2021, 13:48, Разное
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Не первый день наблюдаю за энергичным демаршем толстух в Инстаграм Анны Михалковой.

Аня значительно похудела, и толстухи, по всей видимости, чувствуют себя преданными.


Фото: Соцсети

Припёрлись и авторитетно так заявляют: «Вам, Анечка, похудение не идёт. Вы постарели».

Сами вы постарели, дебилки стоеросовые.

Когда Аня была толстой, она выглядела как некрасивая, бедная женщина трудной судьбы. Теперь она выглядит как симпатичная женщина, у которой в жизни — всё хорошо.


Фото: Соцсети

Лично у меня лишний вес ассоциируется с бедностью, наплевательским отношением к своему здоровью и отсутствием любви к себе.

Раньше Михалкова выглядела как толстая неудачница. Теперь она приятна и элегантна.


Фото: Соцсети

Хроническим толстухам чужой успех в похудении — как кость в горле. Охваченные завистью, они прутся в Инстаграм Михалковой, чтобы облить её помоями своих комплексов. Просто потому, что у Ани получилось, а у них — нет.

Михалкова, не поддавайся: ты очень похорошела. Теперь на тебя приятно смотреть. Будь и дальше худой. Тебе, как и всем, худоба идёт.

Что вы чувствуете, когда видите себя голыми в зеркале? Довольны своим весом? Является ли ваш собственный вес важным фактором в оценке привлекательности других людей?

Источник: Лена Миро



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