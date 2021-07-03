Бесподобно стильно: прически на седые волосы, которые сделают моложе и свежее

Больше никаких перманентных красителей: седые волосы нынче в моде. Раньше седину красили или скрывали как можно дольше, сегодня же все больше и больше молодых женщин демонстрируют свои седые волосы. В конце концов, они такая же естественная часть нашего тела, как и любая другая, а если подобрать правильную прическу, то вы не будете выглядеть старше из-за седины. Мы покажем вам, какие прически сейчас в моде.

Мягкие пляжные волны

У каждой обладательницы седых волос средней длины есть много вариантов укладки. Одна из наших любимых причесок для седых волос – это мягкие пляжные волны. Мягкие женственные волны придают волосам объем и свежий, молодой вид.

Аксессуары и украшения для волос

С помощью подходящих аксессуаров вы легко сможете добавить немного разнообразия и обновить свой вид. Все будет выглядеть стильно, если подобрать цвет аксессуара под свой наряд. Более насыщенные цвета, такие как синий, красный или оранжевый, идеально подходят для седых волос.

Низкий хвост

Если вам нравится убирать волосы с лица, этот образ может быть интересным: классический низкий хвост очень популярен в наши дни. Такая прическа смотрится очень элегантно, особенно на прямых волосах.

Стрижка пикси

Многие считают, что короткие волосы подходят не всем типам и формам лица. Однако модная прическа пикси подходит любой женщине, будь у нее густые волосы, тонкие, прямые или вьющиеся.

Лучше всего классические стрижки смотрятся с модной асимметрией. Это позволяет сделать образ более свежим и молодым и замаскировать недостатки внешности.

Прическа боб

Прическа боб никогда не выходит из моды и всегда выглядит хорошо, даже с седыми волосами. Будь то короткий боб до подбородка или женственный вариант длинного, прямого или многослойного боба, прическа универсальна и обеспечивает ухоженный вид.

Боб хорошо смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах. Если у вас тонкие безжизненные волосы, вы можете улучшить их внешний вид, сделав себе асимметричный боб. Разная длина волос с разных сторон в сочетании с боковым пробором сделает образ более элегантным и утонченным.

Низкий пучок

Простая прическа, которую заново открыли для себя многие блогеры и влиятельные лица, – это низкий пучок. Пучок – это элегантный способ убрать волосы с лица летом, к тому же она поможет замаскировать жирные корни. Чтобы сделать красивый пучок, просто зачешите волосы в элегантный хвост на затылке, затем скрутите его и закрепите заколками или простой резинкой.

К такому пучку, как и к низкому хвосту, идеально подойдут объемные серьги и другие броские аксессуары. Они заставят образ заиграть яркими красками.

Сочетание двух цветов

Чтобы сделать серый цвет волос более привлекательным, попробуйте сделать частичное окрашивание, оставив при этом свои натуральные волосы. Сочетание двух цветов сделает волосы более живыми и объемными.

Тема прически всегда очень индивидуальна. Только вы можете судить сами, подходят ли вам советы и прически, которые мы описали. Наши стилевые идеи и уловки должны вдохновлять вас. Какой вариант вы предпочтете, зависит только от вас.