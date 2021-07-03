Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии национальной безопасности России.

Указ вступает в силу со дня опубликования, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны Совбез по поручению главы государства подготовил в феврале.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявлял, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности РФ отражены положения о поддержании ядерного потенциала и готовности ВС к боевому применению, а также уделено внимание подготовке россиян к военной службе.