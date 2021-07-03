 

На осужденного за наркотики Тиму Белорусских снова подали в суд

03.07.2021, 13:18, Новости дня
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Иск подали супруги Розниченко, владеющие Kaufman Label. По данным СМИ, причина обращения в суд – интервью певца российскому журналисту Юрию Дудю, в котором он нелестно отозвался о трехлетнем сотрудничестве с лейблом.

В вышедшем 3 июня интервью Белорусских рассказал, что не наслаждался процессом и получал небольшие деньги во время работы на лейбл. А уже в январе этого года он перечитал контракт и решил уйти совсем.

Впоследствии между певцом и владельцами лейбла произошел конфликт. В интервью Белорусских заявил, что не давал разрешение лейблу на регистрацию товарного знака “Тима Белорусских” и этим именем не может пользоваться никто, кроме него.

Владелец же лейбла Александр Розниченко в интервью “Медузе” говорил, что певец не может оставить себе это имя, так как большинство песен писал не он и сам никнейм был придуман не им. 

Контекст:

Тима Белорусских (настоящее имя – Тимофей Морозов) – 22-летний белорусский певец и автор песен, который начал сольную карьеру в 2017 году. Получил известность в 2018 году с песней “Мокрые кроссы”.

В январе 2021 года его задержали по делу о хранении наркотиков – у него изъяли 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина, отмечает BBC. Свою вину артист признал. Его приговорили к ограничению свободы сроком на два года без направления в тюрьму.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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