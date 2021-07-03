Мнение: Налог на роскошь

В России не будут вводить «налог на роскошь» – на дорогостоящее имущество, виллы, яхты и прочую бижутерию нуворишей.

Презентовала законопроект Справедливая Россия, с помпой направившая его в начале мая в правительство для заключения.

Правительство ответило в духе «Вы там совсем рехнулись? Роскошь – это морковка, свекла и сахар. Но точно не яхты» и дало отрицательное заключение на эту инициативу. Но задумалось – а может, и правда, ввести повышенный акциз на соль-спички-мыло? Депутаты плохого не посоветуют…

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