Мнение: И до ЖЖ добрались

Занятно, что предыдущий пост – про куар-коды и Апокалипсис – ЖЖ даже не включил в рейтинг. Обычно он так поступает лишь с постами, в которых ему чудится “порнография” – то есть обнаженные женские тела. Однако в посте нет никакой порнографии (кроме разве что слова “собянин”). Тем не менее он не попал не то что в Топ25, но даже в топ500 и топ1000!

Возможно, конечно, что пост просто показался ЖЖ плохо написанным, скучным и неинтересным – тут не буду спорить. Куда хуже, если коронабесы “прогнули” уже и Топ ЖЖ – и туда теперь просто не будут пускать антикоронабесные посты. Что ж, как говорит Белковский – “смотрим, следим”…