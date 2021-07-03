Парапсихолог Лукина объяснила значение расположения родинок на лице

Парапсихолог Оксана Лукина пояснила о том, как по тому, где именно находится родинка, можно узнать особенности характера человека. Также есть возможность определить период вступления в брак.

С недавних пор по родинкам можно предугадать судьбу человека. Зачастую они образуют различные фигуры и несут важную информацию для человека. Например, присутствие родинки на лице в виде трапеции говорит о раннем браке и большой любви.

Для девушки хорошим признаком считается наличие родинки над губой. Это значит, что к ней будет присутствовать повышенное внимание со стороны мужчин, ей станут дарить подарки и делать многочисленные комплименты. Если родинками усеяна левая часть лица, то данный знак не считается хорошим. Когда эти образования присутствуют только справа, то девушка будет успешной во всех делах.

Родинка на лбу у мужчины говорит о наличии у него развитой интуиции. Если образование присутствует над правой бровью, молодого человека ждет ранний брак, а над левой – поздний. Также это говорит о том, что парень является наивной личностью, которого легко обмануть.

Родинка под глазом означает креативный ход мыслей человека. Обычно он ничего не скрывает и говорит прямо. Родинка на левой щеке говорит о романтичной и чувственной натуре. Такие люди имеют хорошие организаторские способности, обладают превосходным чувством вкуса и стиля. Родинка над губой у мужчин говорит о том, что он является харизматичным и обаятельным, который пользуются успехом у дам.

Образование на носу свидетельствует о хорошем чувстве юмора, на подбородке – говорит о хозяйственности, пишет портал «Слово и дело».