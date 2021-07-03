Названы частые ошибки водителей при буксировке автомобиля с вариатором

Эксперты сферы транспортных средств назвали наиболее распространенные ошибки водителей при буксировке автомобиля с вариатором. Соблюдая определенные правила, можно облегчить работу по перемещению авто с CVT.

Многим автовладельцам приходилось сталкиваться с необходимостью буксировки транспортного средства. Причинами тому могут быть самые разные поломки, однако и при перемещении автомобиля также можно нанести вред авто. Как сообщают эксперты, опасность получения ущерба при буксировании часто возникает у машин с вариаторной трансмиссией.

Для того, чтобы избежать поломки машины с CVT, следует помнить о наиболее распространенных в таких случаях ошибках. В первую очередь, следует помнить, что передача крутящего момента к коробке передач от двигателя обеспечивается в таких устройствах гидротрансформатором. Исходя из этого, при буксировке машин с вариатором подходят правила, применяемые в случае с автоматической КБ.

Намереваясь отбуксировать автомобиль, необходимо перевести в нейтральное положение селектор. При перемещении запрещается разгонять машину быстрее, чем 50 километров в час, а расстояние транспортировки не может быть больше 50 километров. При этом, если в случае с «автоматом» двигатель должен быть заглушенным, то при наличии вариаторной трансмиссии силовую установку следует завести. Рабочая жидкость сможет нагнетаться в гидросистему коробки передач.

Источник: www.avtovzglyad.ru