 

Названы частые ошибки водителей при буксировке автомобиля с вариатором

03.07.2021, 12:20, Разное
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Эксперты сферы транспортных средств назвали наиболее распространенные ошибки водителей при буксировке автомобиля с вариатором. Соблюдая определенные правила, можно облегчить работу по перемещению авто с CVT.
Многим автовладельцам приходилось сталкиваться с необходимостью буксировки транспортного средства. Причинами тому могут быть самые разные поломки, однако и при перемещении автомобиля также можно нанести вред авто. Как сообщают эксперты, опасность получения ущерба при буксировании часто возникает у машин с вариаторной трансмиссией.

Для того, чтобы избежать поломки машины с CVT, следует помнить о наиболее распространенных в таких случаях ошибках. В первую очередь, следует помнить, что передача крутящего момента к коробке передач от двигателя обеспечивается в таких устройствах гидротрансформатором. Исходя из этого, при буксировке машин с вариатором подходят правила, применяемые в случае с автоматической КБ.

Намереваясь отбуксировать автомобиль, необходимо перевести в нейтральное положение селектор. При перемещении запрещается разгонять машину быстрее, чем 50 километров в час, а расстояние транспортировки не может быть больше 50 километров. При этом, если в случае с «автоматом» двигатель должен быть заглушенным, то при наличии вариаторной трансмиссии силовую установку следует завести. Рабочая жидкость сможет нагнетаться в гидросистему коробки передач.

Источник: www.avtovzglyad.ru



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