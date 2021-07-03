Володин рассказал о принятых в поддержку семей законах

По его словам, в период с 2016 по 2021 год депутатами было принято 574 закона социальной направленности. 109 из них были разработаны для поддержки родителей и защиты детей.

Так, Госдума расширила и продлила программу материнского капитала до 2026 года. Согласно ей, с 2020 года при рождении первенца семьи могут получить от государства 483 881 руб. 83 коп. При рождении второго ребенка размер маткапитала увеличивается на 155 550 руб. В ситуации, когда в семье появился второй ребенок, а право на маткапитал ранее не возникало, его сумма составит 639 431 руб. 83 коп. По словам Володина, до окончания программы сумма ежегодно будет индексироваться.

Спикер Госдумы также рассказал, что находящиеся в сложной жизненной ситуации будущие мамы, которые встали на учет в ранние сроки беременности, с 1 июля будут получать новые выплаты. Их размер составит 50% прожиточного минимума для трудоспособных граждан по региону. В среднем по России эта сумма составит около 6 350 руб.

Кроме того, неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум в регионе, каждый месяц будут получать пособие в размере 50% детского регионального прожиточного минимума.

Володин также сообщил, что родители в России будут получать увеличенные больничные выплаты по уходу за ребенком младше семи лет. Так, им будут выплачивать сумму, равную среднему заработку вне зависимости от стажа. От того, какое лечение проходит ребенок, размер выплат зависеть не будет. Закон вступит в силу с 1 сентября.

Кроме того, семьи, чей средний доход за последний год оказался меньше двух прожиточных минимумов на человека, ежемесячно получают пособие на первого и второго ребенка до трех лет. Также, по словам председателя Госдумы, многодетным семьям будет оказана помощь при погашении ипотеки.

Володин отметил, что этот список можно продолжать и дальше. Он также пообещал, что расскажет позже о принятых Госдумой законах, которые направлены на защиту детства.