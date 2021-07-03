Мнение: Письмо: “Носил на руках”

Попробуйте самостоятельно разобрать это письмо.

Ответьте на вопрос автора, есть ли у него еще ходы?

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Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо вам огромное за блог, за прекрасные истории бывших хищников и за шанс вам написать!

История началась и закончилась вчера.

Н., блондинка с зелеными глазами, и таким маленьким хрупким телом, что похожа на фарфоровую куколку. 25 лет, как и мне, живет на Бали, работает на фрилансе.

Мы познакомились месяц назад, когда я переезжал на новую виллу. Она подруга моих соседей. Мы тогда общались в новой компании, съездили покормили обезьян бананами, и не виделись почти месяц.

Ещё в тот раз Н. недавно упала с байка и была вся в синяках и ссадинах, что на ней смотрелось особенно страшно..

Неделю назад В., мой сосед, спрашивает меня нет ли у меня знакомых врачей-хирургов (я сам стоматолог по образованию, и кажется рассказывал В. что у меня семья врачей). Говорит что какая-то его знакомая упала с байка, сломала ногу и ее срочно везут на операцию, которая стоит немало. Надо узнать, стоит ли делать операцию.

Я связался с папой, папа проконсультировался с травматологами, все сказали что надо делать, иначе есть шанс что она не сможет ходить.

Ещё через пару дней (дня 4 назад), я завтракал с О. (женой В.) и мы как-то заговорили про аварии и байки, и она сказала что “Вон у Н., титановые пластины в колене”, я такой “Так это Н.! А мне В. говорил про какую-то дальнюю знакомую”. Думаю, блин, надо навестить Н., может она там одна сидит, даже никуда выйти не может.

Говорю В., дать мне ее адрес, В. говорит, что она недавно вроде как рассталась с парнем, а потом с этой аварией вроде как помирилась, и теперь В. не знает, можно ли мне её навестить. Спросил у Н., Н. сказала, что пускай приезжает, “покажу ему снимки своей стальной ноги”

Я нашел Н. в инсте, написал. Что-то вроде, “как дела, что делаешь”, она ответила, что всё нормально, скучно. Я спросил, ездила ли она на прогулку, она сказала, что не может ездить на байке пассажиром. Я сказал, что у меня машина, и я могу свозить ее погулять. Она обрадовалась. Только мы живем в часе езды друг от друга, но я сказал, что часто бываю в её районе, и это не проблема. Напишу, когда буду в след. раз.

Думал поехать назавтра. Но В. попросил ему помочь, в итоге мы закончили только когда стемнело, было уже поздно куда-то ехать. Я был злой на В., но что ж делать.

Вчера у меня были планы, но утром сломалась машина пришлось всё отменить (я был рад честно говоря..), к обеду починил машину, и подумал что как раз съезжу к Н. Написал ей, она сказала что супер, могу приезжать. Обещал приехать к 4-м.

Приехал к ней к 5. Н. была вместе с подружкой У. (18 лет, недавно на Бали, болтает без умолку обо всем на свете, уже неделю встречается с миллионером, чем очень гордится), которая тоже сломала ногу на байке. Две красивых девочки на костылях..

Мы немного поболтали, собрались ехать. У. попросилась с нами. Поехали смотреть на океан.

Всю дорогу У. болтала, мы с Н. изредка могли что-то вставить. Приехали в очень красивое место, про которое мне друзья рассказывали. Оно безлюдное, тем более вечер, я подготовил шезлонги. Отнес Н. на руках от машины до пляжа, (с тех пор я везде ее носил на руках). У. пришла сама на костылях.

Случайно получилось, что мы с Н. легли рядом, а У. немного вдалеке (так шезлонги стояли). И мы с Н. смогли поговорить.

Говорили про работу. Я немного критиковал работу Н. (она дизайнер, и мне показалось что у нее слишком высокие цены, с учетом ее работ, я думал что она новичок, так в общем-то и оказалось). Слово за слово, мы разговорились, я рассказал Н. про свой прошлый бизнес, как всё потерял, как переехал на Бали. Н. рассказала про свою работу юристом и жизнь в России. Мы просто лежали, смотрели на звезды на берегу океана, и болтали.

Обсудили даже кто какую хочет свадьбу себе.

Н. несколько раз упоминала К., в контексте бывшего парня. Но говорила она о нем с любовью, кажется.. (я надеялся что кажется)

Потом У. предложила уже ехать, сказала что у неё ещё дела. Я предложил поужинать. Отвез (и отнес) обеих в кафе, которое У. выбрала. Всё оставшееся время говорила только она. Я смотрел на Н. и крутил в голове, что она мне рассказывала про работу бизнес ассистента. Думал, что хочу ее себе нанять..

Когда относил её домой, сказал ей об этом. Н. ответила что-то вроде “да ладно”.

Отнес обеих домой, (они живут в соседних домиках в отеле) посидели, поболтали ещё втроем на веранде у Н. Потом У. пошла спать (отнес её в комнату), мы остались вдвоем с Н.

Снова болтали обо всё на свете, сначала там же, на веранде. Потом переместились в кровать к Н. У меня включился режим пи**жа.. о чём я только ей не затирал.

В какой-то момент, я подумал, что делаю какую-то хрень, лежу в комнате девушки, которая очень нравится, в ее кровати, и рассказываю ей квантовую физику.. Но поцеловать страшно было.. она мне очень нравилась. Хотя я чувствовал, что она не против, пододвигалась ко мне, я гладил ее ноги, и волосы.

В конце концов я ее поцеловал. Н. ответила, и неожиданно для меня очень горячо. А я не знал что с ней делать.. потому что у нее очень болит нога (она даже на опиатах сейчас). Но хотел её до ужаса.

В итоге мы переспали, потом ещё и ещё.. Я с ума сходил от того, какая она классная. Говорил ей что она **енная. И что хочу себе такую девушку. Н. смеялась. Мы нежились и трахались.

Под утро она попросила меня уехать, сказала что не может со мной уснуть, отвыкла. Я обнял ее, сказал что не хочу ее отпускать. Н. сказала, что может в следующий раз. Мы должны были приехать с О., к Н. завтра. О. уже давно хотела поухаживать за Н. на выходных, а я так же давно обещал ее отвезти на машине.

Сказал что завтра увидимся. И что она всё равно не сможет никуда убежать…

По дороге домой я думал какая же Н. **енная. И что хочу её себе. И что она меня скоро пошлет.

Когда мы спали, Н. сказала, что то-то вроде “как же классно, у меня так давно не было секса. А так хотелось”. Я тогда пропустил мимо ушей, а потом в машине подумал, что дело было не столько во мне, сколько в её желании секса.

Приехал домой, написал ей:

Спишь там..

А я всю дорогу думал какая ты а**енная

А утром она ответила

Лёш, пожалуйста давай на паузу поставим все. Не приезжайте сегодня. Я не хочу пока так резко начинать отношения. Я рассталась с К. совсем недавно. Мне очень плохо. Я по нему очень скучаю и я не знаю, когда смогу отпустить его.

Ты отличный парень, очень добрый и умный, мне с тобой очень интересно. Но у меня сейчас слишком много тараканов в голове. Грузить тебя этим я не буду, потому что я тебя уважаю.

Пожалуйста прости.

Я думаю что меня чётко послали, и мне нечего ответить.

Но пишу письмо потому что, а вдруг у меня есть ход, который я не вижу?

Прошу вашей помощи.

Спасибо огромное, за всё что вы делаете!

И отдельное спасибо за разборы моих предыдущих писем:

(https://evo-lutio.livejournal.com/1286518.html

https://evo-lutio.livejournal.com/1093147.html)