Мнение: Buyback

Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила представитель минздрава Зузана Элиашова, передает РИА «Новости».

«Могу подтвердить, что РФ купила от минздрава Словакии 160 тысяч доз неиспользованной вакцины «Спутник V». Российская сторона заплатит ту же цену, за которую продала Словакии вакцины — $9,95 за одну дозу», — сказала она.

Вообще-то говоря, в любой аптеке висит объявление: лекарственные препараты возврату не подлежат. Логика более чем очевидна – как именно вы хранили лекарства после покупки, не знает никто. А потому риски при применении этих препаратов другими людьми неопределенно высоки. Неясно, распространяется ли это разумное правило на крупные партии лекарств. Сама по себе процедура обратного выкупа с коммерческой точки зрения понятна, а вот с медицинской?

Выкупленные дозы "Спутника" предполагается направить в "другие страны". Откровенно говоря, не совсем понятно, рискнут ли "другие страны" дополнительно экспериментировать над своими гражданами. Скорее всего, на фоне российского дефицита эти вакцины вернут в Россию (в конце концов она по отношению к Словакии ведь тоже относится к "другим странам") и используют на наших людях. Нашим-то что, они и не спросят.

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