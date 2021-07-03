 

Мнение: Buyback

03.07.2021, 12:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила представитель минздрава Зузана Элиашова, передает РИА «Новости».

«Могу подтвердить, что РФ купила от минздрава Словакии 160 тысяч доз неиспользованной вакцины «Спутник V». Российская сторона заплатит ту же цену, за которую продала Словакии вакцины — $9,95 за одну дозу», — сказала она.

Вообще-то говоря, в любой аптеке висит объявление: лекарственные препараты возврату не подлежат. Логика более чем очевидна – как именно вы хранили лекарства после покупки, не знает никто. А потому риски при применении этих препаратов другими людьми неопределенно высоки. Неясно, распространяется ли это разумное правило на крупные партии лекарств. Сама по себе процедура обратного выкупа с коммерческой точки зрения понятна, а вот с медицинской?

Выкупленные дозы "Спутника" предполагается направить в "другие страны". Откровенно говоря, не совсем понятно, рискнут ли "другие страны" дополнительно экспериментировать над своими гражданами. Скорее всего, на фоне российского дефицита эти вакцины вернут в Россию (в конце концов она по отношению к Словакии ведь тоже относится к "другим странам") и используют на наших людях. Нашим-то что, они и не спросят.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.03 / Избивших прохожего с ребенком мужчин объявили в розыск

03.09 / В Apple не намерены выпускать Watch Series 6 в сентябре

27.06 / Мнение: В поисках лучшего кадра

01.04 / Более 20 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус провели в Москве

23.08 / Обнародовано имя победительницы конкурса “Миссис Россия-2020”

09.03 / Азиза вспомнила, как 30 лет назад Киркоров сделал ей предложение

08.07 / В июле дебютирует смартфон Lenovo Legion

07.07 / Вышивка шарфов, плетение корзин и создание семенных бомб: королева Рания с дочерью Иман посетили Умм-Кайс

05.10 / “Излучал спокойствие”: Вокалист Little Big Антон Лиссов откровенно рассказал о родах жены

28.05 / Учёные предложили средством от кашля лечить болезнь Паркинсона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика