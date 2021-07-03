Мнение: Социальный кредит уже в России

Новая полезная штука: сервис для проверки фирм InJust (читается «инджа́ст»). С его помощью можно решать споры до суда — или проверив репутацию фирмы заранее, до начала работы, или, если конфликт уже проявился, отправив официальную досудебную претензию. Подобные сервисы в Рунете есть, но InJust обещает стать не просто очередной жалобной книгой, а полноценным арбитром в спорах.

Аналогичная система действует сейчас в Китае — тот самый знаменитый социальный кредит. Специальные платформы собирают всю информацию об организациях: отзывы, судебные иски, мнение контрагентов. К примеру, если некий китайский завод ведёт себя грязно, не соблюдает свои обязательства, его репутация ухудшается, после чего заказчики перестают размещать там заказы.

InJust официально подключен к Госуслугам, поэтому все отзывы на нём подлинные, подписаны реальными людьми, с именем и фамилией. Администрация проверят отзывы и претензии — требует загрузить договор, акты, чеки. Вот так просто заказать кампанию по обелению своей организации или по очернению конкурента не получится.

Пользователь может или написать отзыв о фирме, — даже положительный, если ему всё нравится, — или оставить на InJust официальную досудебную претензию. Фирму уведомляют о загрузке претензии по адресу электронной почты, который фирма указывала при регистрации в Налоговой инспекции. Если фирма не отреагирует на претензию в течение 10 дней, претензия публикуется на сайте и становится публичной, то есть видимой для всех. Претензию можно распечатать и потом, если должник никак не отреагирует на требования, пойти с ней в суд.

Все основные функции портала доступны бесплатно.

Если фирма-должник докажет, что выполнила свои обязательства, представит модераторам InJust убедительный ответ на жалобу, негативный отзыв не опубликуют и, следовательно, он не повлияет на рейтинг. Если же фирма проигнорирует жалобу, претензия будет опубликована на сайте InJust.

Но это еще не все — InJust разместит контекстную рекламу в Яндекс, так что при поиске информации о фирме по ИНН или названию все данные о претензиях клиентов и партнёров всплывут в выдаче поисковика.

Я давно ждал появления у нас такого рода систем. Чтобы капитализм хорошо работал, нужно, чтобы у каждого была достоверная, легко проверяемая репутация. Сейчас с этим дела обстоят не очень здорово — поиск по большей части организаций не выдаёт ничего существенного. Интернет завален анонимными жалобами и вбросами – разобраться, где правда, а где ложь, просто невозможно. Решения о сотрудничестве часто приходится принимать вслепую, на удачу. Только поработав с контрагентом год-другой становится ясно, насколько можно ему доверять.

Есть шанс, что InJust — первый в Рунете сервис, который позволяет быстро и эффективно физическим и юридическим лицам решать споры до суда — изменит ситуацию на рынке к лучшему. Суды тянутся годами и часто заканчиваются ничем. А вот цивилизованная предварительная система решения споров с независимыми арбитрами и открытой информацией — совсем другое дело. Она даст честным предпринимателям серьёзное преимущество.