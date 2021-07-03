Новак назвал число домовладений, к которым может быть бесплатно подведен газ

Газ бесплатно может быть подведен в 3-4 млн домовладений, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«По нашей оценке, это может коснуться порядка 3-4 млн домовладений. Сейчас ведется активная работа по реализации. Уже принят по инициативе «Единой России» федеральный закон о газоснабжении, председателем правительства подписана дорожная карта по реализации задачи, поставленной президентом», – передает его слова ТАСС.

Новак уточнил, что за подключение газа к домовладению будет отвечать единый региональный оператор. «Для этого сейчас вносятся необходимые изменения в нормативную базу, жителям надо будет только оплачивать строительство и прокладку газопровода внутри участка, а также приобрести необходимое оборудование», – сказал вице-премьер.

Напомним, по инициативе «Единой России» был принят закон о бесплатном доведении газа до участка. Президент подписал закон 11 июня. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй – до 2030 года.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос свердловской пенсионерки, заверил, что доведение газопровода до границ участков будет обеспечено бесплатно.