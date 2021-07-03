 

Новак назвал число домовладений, к которым может быть бесплатно подведен газ

03.07.2021, 11:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Газ бесплатно может быть подведен в 3-4 млн домовладений, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«По нашей оценке, это может коснуться порядка 3-4 млн домовладений. Сейчас ведется активная работа по реализации. Уже принят по инициативе «Единой России» федеральный закон о газоснабжении, председателем правительства подписана дорожная карта по реализации задачи, поставленной президентом», – передает его слова ТАСС.

Новак уточнил, что за подключение газа к домовладению будет отвечать единый региональный оператор. «Для этого сейчас вносятся необходимые изменения в нормативную базу, жителям надо будет только оплачивать строительство и прокладку газопровода внутри участка, а также приобрести необходимое оборудование», – сказал вице-премьер.

Напомним, по инициативе «Единой России» был принят закон о бесплатном доведении газа до участка. Президент подписал закон 11 июня. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй – до 2030 года.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос свердловской пенсионерки, заверил, что доведение газопровода до границ участков будет обеспечено бесплатно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.04 / “Слуга народа” заслушала доклад вице-президента “Энергоатома”. Он может стать новым главой Минэнерго

14.06 / В США назвали источник силы, который «не нравится России»

08.03 / Президент Сирии и его жена заболели COVID-19

02.03 / Глава Нацкомиссии по стандартам госязыка рассказала, как будут проверять знание украинского языка

15.10 / Стали известны подробности допроса Конкина после смерти дочери

02.11 / Полиция задержала под Киевом грузинского “вора в законе”. Он был судим за вымогательство $150 тыс.

24.10 / Süddeutsche Zeitung – влияние США в Азии тает на глазах — а Китая растёт

06.08 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

04.09 / НАТО потребовало от РФ раскрыть ОЗХО программу «Новичок»

31.12 / Костыря: В 2020 году стало очевидно, что с внедрением онлайн инструментов образование и учебный процесс уже не будут такими, как раньше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика