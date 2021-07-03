УЕФА остался доволен организацией матчей ЧЕ в Петербурге

Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остались довольны организацией семи матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

«Будет еще большой дебриф по итогам всего турнира, но пока впечатления [у УЕФА от матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге] хорошие. Я общался с директором УЕФА по проведению соревнований Джорджио Маркетти, он высказал благодарность всей нашей интернациональной команде Санкт-Петербурга. На мой взгляд, все в порядке», – цитирует ТАСС Сорокина.

Напомним, чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Три матча группы E, первоначально запланированные на Дублин, перенесли на стадион «Санкт-Петербург». Кроме того, в Петербурге прошли и ранее внесенные в план три матча группы В и четвертьфинал.