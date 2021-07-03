 

В Москве задержали доставившего поддельный сертификат о вакцинации курьера

03.07.2021, 11:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудники полиции в Москве задержали курьера, который доставлял поддельный сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на Каширском шоссе полицейские задержали мужчину, доставившего заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического прохождения. Установлено, что задержанный является курьером организации, предоставляющей услуги по доставке товаров. В ходе выяснения обстоятельств противоправного деяния оперативники установили 29-летнего молодого человека, который непосредственно изготовил и сбыл поддельную справку, передав ее сотруднику курьерской службы», – сказано в сообщении столичного ГУВД.

По данному факту возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных фактов противоправной деятельности задержанного, а также на установление возможных соучастников. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи — лишение свободы сроком до 2 лет», – добавили в полиции.

Всего московские полицейские с начала года возбудили 44 уголовных дела по факту подделок сертификатов о вакцинации и справок об отрицательных тестах на коронавирус.

Ранее продюсер ВГТРК заявила в полицию о подделке неизвестным сертификата о вакцинации на имя другой журналистки, с печатями якобы от имени столичной больницы. Сертификат неизвестные пытались сбыть продюсеру.

Напомним, в Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации. За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы.

В среду в МВД рассказали о перекрытии каналов реализации поддельных меддокументов по COVID.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / В Совфеде осудили слова главы района Прага-6 о сносе памятника Коневу

04.08 / Twitter пригрозили серьезным штрафом за использование данных пользователей

03.07 / Бутусов об изъятии приборов из частей ПВО: ГБР ищет компромат на Порошенко, и дошло до абсурда

22.01 / “Циничные и непродуктивные”. В администрации Байдена раскритиковали санкции Китая против чиновников администрации Трампа

09.02 / В Подмосковье «заминировали» школы и ж/д станцию

21.04 / BFM TV – в Индии шестой день подряд выявляют свыше 200 тыс. ковидных больных

03.07 / Закрытые на карантин офисы Европарламента обокрали в Брюсселе

11.01 / Арахамия заявил, что “Слуга народа” представит план антикризисных мер из-за повышения тарифов в Украине

03.06 / В NASA сообщили об очередном переносе запуска космического телескопа James Webb

12.10 / Навальный вернется в Россию уже в другом качестве – Пионтковский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика