В Москве задержали доставившего поддельный сертификат о вакцинации курьера

Сотрудники полиции в Москве задержали курьера, который доставлял поддельный сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на Каширском шоссе полицейские задержали мужчину, доставившего заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического прохождения. Установлено, что задержанный является курьером организации, предоставляющей услуги по доставке товаров. В ходе выяснения обстоятельств противоправного деяния оперативники установили 29-летнего молодого человека, который непосредственно изготовил и сбыл поддельную справку, передав ее сотруднику курьерской службы», – сказано в сообщении столичного ГУВД.

По данному факту возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных фактов противоправной деятельности задержанного, а также на установление возможных соучастников. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи — лишение свободы сроком до 2 лет», – добавили в полиции.

Всего московские полицейские с начала года возбудили 44 уголовных дела по факту подделок сертификатов о вакцинации и справок об отрицательных тестах на коронавирус.

Ранее продюсер ВГТРК заявила в полицию о подделке неизвестным сертификата о вакцинации на имя другой журналистки, с печатями якобы от имени столичной больницы. Сертификат неизвестные пытались сбыть продюсеру.

Напомним, в Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации. За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы.

В среду в МВД рассказали о перекрытии каналов реализации поддельных меддокументов по COVID.