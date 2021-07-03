 

Макрон заявил, что Франция выступает за более доверительные отношения между ЕС и Россией

03.07.2021, 11:30, Новости дня
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В сообщении указано, что Макрон и Путин говорили о “необходимости расширения структурированного диалога о стратегической стабильности европейского континента”.

“Президент республики подтвердил стремление Франции к установлению более доверительных отношений между Европейским союзом и Россией”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Саммиты Россия – ЕС прекратились после оккупации Крыма в 2014 году.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.

23 июня 2021 года СМИ сообщили о желании канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Макрона пригласить Путина на саммит лидеров стран ЕС.

На следующий день Меркель заявила, что Евросоюз “должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом”. Заявление Меркель поддержали Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Кремль позитивно отнесся к инициативе Меркель о возобновлении диалога.

Однако практически половина стран – членов ЕС выразили резкое неодобрение этой идеи. МИД Украины вызвал послов Германии и Франции из-за этой инициативы.

На заседании, во время которого рассматривался вопрос приглашения Путина, на сторону Украины, выступавшей против, стал почти весь Евросоюз, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По данным европейских СМИ, противниками приглашения Путина на саммит, в частности, были премьер-министр Швеции Стефан Левен, представители Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Среди тех, кто был против, упоминали и премьера Нидерландов Марка Рютте. Сторонниками участия Путина в саммите были, помимо Германии, также представители Франции, Дании, Италии, Австрии и Болгарии.

Саммит Евросоюза проходил в Брюсселе 24–25 июня.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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