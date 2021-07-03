 

Российские корабли проигнорировали сигнал SOS от украинского рыболовецкого судна – ГУР Минобороны Украины

03.07.2021, 11:30, Новости дня
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“Распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовном судну “ОД-2592”, которое ночью 3 июле попало в аварию в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендеровском косы, является очередным информационным мероприятием России. Распространение указанной информации происходило в то время, когда судно уже буксирувалось кораблем морской охраны Госпогранслужбы Украины в порт приписки “Очаков”, – говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что “названные в российских информационный вбросах” ракетный катер “Ивановец” Черноморского флота РФ и пограничный сторожевой корабль “Безупречный” пограничной службы ФСБ РФ к украинскому кораблю не приближались, несмотря на получение сигнала SOS.

Контекст:

Украинское рыболовецкое судно в Черном море подало сигнал бедствия из-за отказа двигателя, сообщали в Госпогранслужбе Украины. Его катером буксировали в порт Очакова. С экипажем все хорошо, отмечали в ведомстве.

Российские СМИ утверждали, что ракетный катер “Ивановец” Черноморского флота РФ был направлен в район нахождения украинского рыболовецкого судна “ОД-2592”. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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