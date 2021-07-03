 

Корпорация «Роскосмос» развернет новую орбитальную систему для связи с Луной

03.07.2021, 11:28, Новости дня
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Информация о данном проекте также можно найти на специальном сайте госзакупок. Корпорация планирует создать новую систему спутниковой связи, которая обеспечит стабильную передачу сигнала на Луну, а также в дальний космос.

Как пояснили в «Роскосмосе», система связи получит название «Луч». Кстати три космических аппарата, которые станут частью спутниковой системы связи, уже выведены на орбиту. А до 2024 года должны запустить еще и четвертый – спутник «Луч-5ВМ».

Специалисты «Роскосмоса» также обещают вскоре закончить обоснование окололунной спутниковой системы связи. Благодаря ей, можно будет получать четкий сигнал и на обратной стороне Луны, а также обеспечить управление любыми техническими средствами, которые будут работать на поверхности спутника Земли.



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