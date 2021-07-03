 

Названы продукты для крепкого сна ночью и бодрости в течение дня

03.07.2021, 11:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Диетолог Анна Белоусова в рамках интервью назвала продукты, которые нужно есть для сохранения бодрости в течение дня и обеспечения крепкого сна ночью. По ее словам, некоторая пища делает нервную систему более стабильной, но есть и та еда, обладающая обратным эффектом.
Начать утро активно поможет не только чашка крепкого кофе. Белоусова рекомендует пить цитрусовые соки. Бодрящими свойствами обладают кисло-сладкие ягоды.

Энергично провести день помогут овощи: баклажан, свежий лук, чеснок. К тому же они обладают низкой калорийностью, поэтому люди не наберут лишние килограммы. Эффект может зависеть от способа приготовления пищи. Если съесть сырую морковку, действие будет бодрящим, а после термической обработки – успокаивающим. То же самое происходит со свеклой.

Нервная система становится более стабильной, если человек на постоянной основе употребляем мясо или же рыбу. Раздражение снимают теплое молоко, кефир, йогурт, сладости. Последние необходимо употреблять в умеренном количестве, пишет портал «Слово и дело».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.03 / На Сахалине арестовали самого богатого депутата

29.07 / Эксперты назвали лучшие подержанные автомобили стоимостью до 100 тысяч рублей

01.07 / Мнение: Почему технологии внедряются с таким скрипом

30.04 / ЕС обвинил Москву и Пекин в подрыве доверия к западным вакцинам от коронавируса

02.09 / Автора хита I Like to Move It нашли мертвым после секс-скандала

26.02 / Мнение: Месяц негритянской истории

02.06 / СМИ: Бейонсе и Джей Зи купили самый дорогой автомобиль в мире

08.10 / Нобелевскую премию по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк

07.09 / Как Киев и Вашингтон провалили спецоперацию “вагнеровцев” в Белоруссии

29.04 / Ученые: У одиноких мужчин повышен риск заболеть раком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика