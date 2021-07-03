Названы продукты для крепкого сна ночью и бодрости в течение дня

Диетолог Анна Белоусова в рамках интервью назвала продукты, которые нужно есть для сохранения бодрости в течение дня и обеспечения крепкого сна ночью. По ее словам, некоторая пища делает нервную систему более стабильной, но есть и та еда, обладающая обратным эффектом.

Начать утро активно поможет не только чашка крепкого кофе. Белоусова рекомендует пить цитрусовые соки. Бодрящими свойствами обладают кисло-сладкие ягоды.

Энергично провести день помогут овощи: баклажан, свежий лук, чеснок. К тому же они обладают низкой калорийностью, поэтому люди не наберут лишние килограммы. Эффект может зависеть от способа приготовления пищи. Если съесть сырую морковку, действие будет бодрящим, а после термической обработки – успокаивающим. То же самое происходит со свеклой.

Нервная система становится более стабильной, если человек на постоянной основе употребляем мясо или же рыбу. Раздражение снимают теплое молоко, кефир, йогурт, сладости. Последние необходимо употреблять в умеренном количестве, пишет портал «Слово и дело».