Экс-адвокат Михаила Ефремова будет представлять интересы бойца ММА Артема Тарасова

В суде интересы бойца ММА Артема Тарасова будет представлять адвокат Андрей Алешкин. Ранее этот правозащитник работал в деле Михаила Ефремова о смертельном ДТП в центре Москвы.

В конце апреля текущего года спортсмен и блогер Артем Тарасов вместе с другом и коллегой Никитой Солонинным стал участником драки в скоростном поезде «Сапсан». Как сообщали СМИ, борец ММА избил вице-президента компании «Альфастрахование». По словам Тарасова, жертва возможного нападения был пьян и оскорблял его и его родственников. Сейчас по делу продолжается следствие, а окончательную точку поставит суд.

Между тем защищать интересы борца взялся юрист Андрей Алешкин, ранее известный участием в процессе против Михаила Ефремова. Минувшим летом заслуженный артист РСФСР устроил ДТП в центре Москвы, сбитый им человек скончался на следующий день. Неизвестно, какие аргументы в поддержку своего нового подопечного приготовил адвокат, однако, по прогнозам экспертов, Тарасов вполне может получить реальный срок лишения свободы до трех лет.

Стоит отметить, что «Альфастрахование» является одной из самых крупных страховых компаний страны. Алешкин уже подписал договор о защите борца ММА, однако, по его словам, не успел ознакомиться со всеми материалами. Встреча со следователем у правозащитника намечена уже на 6 июля, тогда, как предполагает «Политэксперт», он расскажет журналистам более подробно о своей стратегии в суде.

Источник: politexpert.net