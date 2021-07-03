Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Российский лидер отметил, что 3 июля – знаменательная дата в истории республики.

Путин подчеркнул, что 3 июля – День освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков – является одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны.

«Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями РФ и Белоруссия будут и впредь укреплять союзнические связи, конструктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также продвигать взаимовыгодные интеграционные процессы на евразийском пространстве, что в полной мере отвечает интересам обеих стран», – говорится в сообщении на сайте Кремля.