 

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

03.07.2021, 10:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Российский лидер отметил, что 3 июля – знаменательная дата в истории республики.

Путин подчеркнул, что 3 июля – День освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков – является одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны.

«Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями РФ и Белоруссия будут и впредь укреплять союзнические связи, конструктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также продвигать взаимовыгодные интеграционные процессы на евразийском пространстве, что в полной мере отвечает интересам обеих стран», – говорится в сообщении на сайте Кремля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.02 / Китаец объяснил причины любви россиян к своей стране

24.11 / Компания Mazda объявила о начале продаж кроссовера Mazda CX-30 в России

22.05 / Сербия торжественно попрощалась с МиГ-21

10.11 / МИД отреагировал на обвинения против экс-лидера Косово

25.02 / Chery обновил кроссовер Cowin X3

05.01 / Страны ОПЕК+ согласились на увеличение Россией добычи нефти

11.11 / “Мест в больницах не будет даже в коридорах”. Шмыгаль объяснил, что может произойти, если не ужесточить карантин

25.08 / Захарова рассказала о русском столе для замгоссекретаря США

08.05 / За сутки в РФ выявили 8,3 тыс. случаев коронавируса

13.09 / МВД не выявило серьезных нарушений во время голосования в регионах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика