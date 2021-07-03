Правительство выделило более 8,3 млрд рублей на оплату отпусков медикам и соцработникам

На оплату увеличенных отпусков медицинским и социальным работникам правительство выделило свыше 8,3 млрд рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Свыше 8,3 млрд рублей направлено на оплату повышенных отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинским и социальным работникам, которые заботятся о заболевших коронавирусом. Их получат все, кому в прошлом году были назначены стимулирующие выплаты», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что речь идет о среднем и младшем медперсонале, водителях скорой помощи, а также сотрудниках социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. «Этим категориям работников по поручению президента с апреля 2020 года выплачиваются стимулирующие надбавки за особые условия труда из-за распространения коронавирусной инфекции. Выплаты учитываются и при расчете отпускных. Именно с этим связана необходимость дополнительного финансирования», – сказано в сообщении правительства.

Напомним, Мишустин продлил до конца 2021 года выплаты всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь больным с COVID-19.