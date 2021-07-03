На Кубани в многоэтажке сгорели три квартиры и крыша

Три квартиры и крыша, по предварительным данным, повреждены в результате крупного пожара в многоэтажном доме в городе Горячий Ключ на Кубани, сообщили ГО и ЧС по Краснодарскому краю.

«В результате пожара выгорело три квартиры и кровля дома. Это первое», – передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Он уточнил, что «к 07:00 закончили проливку крыши», с 08:00 к работе приступила комиссия по оценке ущерба. По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, кровля жилого пятиэтажного дома загорелась вечером в пятницу в Горячем Ключе по улице Ярославского. Возгорание ликвидировано на площади 600 квадратных метров, эвакуированы порядка 100 человек.

Ранее на мансардном этаже восьмиэтажного дома на ул. Лазурная в Анапе произошло возгорание, пожар локализован на площади 3 150 кв. метров. Мансардный этаж, где расположены 24 квартиры, полностью выгорел. Эвакуированы 300 человек, предварительно, никто не пострадал. По данным администрации Анапы, людей доставляют к пункту обогрева и питания, для временного размещения готовят гостиницу.