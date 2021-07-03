 

В мире сделали достаточно прививок от COVID-19, чтобы охватить 20,4% всего населения, но распределение вакцин неравномерное – Bloomberg

03.07.2021, 10:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вакцинация началась в 180 странах мира. Последний суточный показатель составил 40,8 млн введенных доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (1,26 млрд доз);
страны Евросоюза (375,6 млн доз, полностью вакцинированы 34,7% населения);
Индия (344,1 млн доз, полностью вакцинированы 4,4% населения);
США (328,8 млн доз, полностью вакцинированы 47,1% населения);
Бразилия (102,9 млн доз, полностью вакцинированы 12,0% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (69,8%).

Агентство отмечает, что в настоящее время введено достаточно доз, чтобы полностью вакцинировать 20,4% населения мира, но распределение вакцин было неравномерным: страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 3 июля в стране первую дозу вакцины от коронавируса получили более 2 млн человек, а почти 824 тыс. получили вторую дозу и завершили вакцинацию.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.02 / В Госдуме указали на необходимость перестройки пенсионной системы

07.02 / В Москве в тоннеле загорелся автомобиль

25.12 / Эрдоган ответил на комплимент Путина

18.07 / Взрыв возле метро “Шулявская”. Кличко сообщил, что пострадавший находится в тяжелом состоянии

11.09 / В Донецкой области от COVID-19 умерла главврач городской больницы

24.05 / Посла Белоруссии в Бельгии вызвали в МИД из-за инцидента с самолетом Ryanair

27.11 / Днепропетровская область меньше других регионов охвачена тестированиями на коронавирус – данные Минздрава за неделю

09.08 / Число жертв взрыва в порту Бейрута достигло 220

31.07 / Не “особый статус”, а “особая система управления”. Кравчук пояснил, о чем будет говорить на переговорах в Минске

28.09 / Бутусов: Начальник центра ВСУ отказался ставить на БТР изношенные двигатели. А его сын должен был лететь на Ан-26Ш, которому старый двигатель кто-то утвердил

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика