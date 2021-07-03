 

“Родителям футбола” есть чему поучиться у детей”. Зеленский призвал сборную Украины думать лишь о победе над Англией на Евро 2020

03.07.2021, 10:36, Новости дня
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“Поговорили, посмеялись, настроились! Знаете, о чем думаю? Англичан часто называют “родителями футбола”, у нас – один из самых молодых составов на этом Евро. Так вот – сегодня есть хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей. Ребята, ловите свою игру, думайте только о победе, а мы сделаем все, чтобы вы ни на минуту не забывали: с вами на поле – 40 млн украинцев!”, – отметил Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2850797701837254

Президент подчеркнул в Instagram, что верит, что “еще не раз сможет вот так поддержать команду перед игрой от имени всех украинцев”.

2 июля Зеленский записал обращение к сборной Украины по футболу и запустил еще один флешмоб.

“Завтра снова в бой и завтра снова за тебя, моя дорогая желто-голубая, будет болеть вся Украина. Я уверен, что каждый украинец скажет вам: “Ребята, еще очень рано домой”, – сказал глава государства.

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В первом туре Евро 2020 сборная Украины проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.

В третьем матче группы С на Евро 2020 Украина минимально проиграла сборной Австрии и заняла в итоге третье место, имея в активе три очка.

В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победили команду Швеции со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.

Поединок между Украиной и Англией состоится в Риме 3 июля. Матч на стадионе “Олимпико” начнется в 22.00, сообщается на сайте УЕФА.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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