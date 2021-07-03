 

“Село и колгосп”, “Длинна не для женщины”. Федишин похвасталась стройными ногами в мини-юбке

03.07.2021, 10:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ролике она предстала в джинсовой мини-юбке и ярко-оранжевом топе. Подписчики по-разному отреагировали на такой образ певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ірина Федишин * Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

“Самые красивые ножки украинского шоу-бизнеса”, – прокомментировала телеведущая Ольга Сумская.

“Фигура огонь, но обычно такая длина не для женщины, все же видно из-под загара недостатки. Девушкой не станете уже с мини”, – написала mari_tarnavska.

“Село и колгосп”, – отметил jemvaio.

Контекст:

Федишин родилась в 1987 году во Львове в семье музыканта. Отец певицы мечтал, чтобы она стала шахматисткой, считая труд певицы очень сложным. 

В 2018 году певица принимала участие в проекте “Голос країни” на “1+1”, но покинула шоу до начала прямых эфиров. В 2021 году певица стала участницей проекта “Маска” на канале “Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / Голосование на придомовых участках назвали легким и безопасным

12.03 / 66% украинцев считают, что в 2030 году Россия не будет сверхдержавой – опрос

31.08 / Премьер-министром Ливана может стать кадровый дипломат – СМИ

04.05 / Названы самые агрессивные породы собак

31.01 / Эксперт указал, как YouTube мешает разоблачать «расследование про дворец Путина»

24.01 / Выложили букву V. В Харькове в память о Кернесе устроили автомобильный флешмоб

21.06 / Ролик, где 48-летняя Хайди Клум энергично трясет бедрами, собрал свыше 760 тыс. лайков

05.03 / Сошедшие с рельсов в Хабаровском крае цистерны с нефтепродуктами дали течь

04.02 / Фрейндлих могут выписать домой спустя полтора месяца после госпитализации с COVID-19 – Telegram-канал “Mash на мойке”

30.07 / На трассе Киев – Чоп в результате ДТП с участием гражданина Франции погибла 16-летняя девушка, врачи борются за жизнь ее сестры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика