“Село и колгосп”, “Длинна не для женщины”. Федишин похвасталась стройными ногами в мини-юбке

В ролике она предстала в джинсовой мини-юбке и ярко-оранжевом топе. Подписчики по-разному отреагировали на такой образ певицы.

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Публикация от Ірина Федишин * Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

“Самые красивые ножки украинского шоу-бизнеса”, – прокомментировала телеведущая Ольга Сумская.

“Фигура огонь, но обычно такая длина не для женщины, все же видно из-под загара недостатки. Девушкой не станете уже с мини”, – написала mari_tarnavska.

“Село и колгосп”, – отметил jemvaio.

Контекст:

Федишин родилась в 1987 году во Львове в семье музыканта. Отец певицы мечтал, чтобы она стала шахматисткой, считая труд певицы очень сложным.

В 2018 году певица принимала участие в проекте “Голос країни” на “1+1”, но покинула шоу до начала прямых эфиров. В 2021 году певица стала участницей проекта “Маска” на канале “Украина”.

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