Названы два серьезных показателя риска развития рака

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03.07.2021, 10:32, Разное
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Ученый Кароль Сикора назвал два наиболее серьезных показателя риска развития рака. Эти аспекты стоит рассматривать, когда речь идет о ранней диагностике онкологии.
Зачастую является очень проблематичным выявление симптомов рака на первоначальной стадии. По словам ученого, даже самый простой вид онкологии может быть «невосприимчивым и расплывчатым». Первым шагом является то, что человек самостоятельно должен заметить на теле необычные новообразования. Важно внимательно следить за собой, чтобы понимать, какие изменения происходят.

Опухоль может развиться в любой части тела, при этом новообразование, расположенное на определенном участке, способно провоцировать симптомы, заметные на другом. В то же время существуют общие черты, независимо от первоначального очага. Симптоматика становятся стойкой, то есть сохраняется в течение длительного периода времени. К тому же здоровье человека постепенно ухудшается.

Исследователь порекомендовал обращать внимание на частые головные боли, больное горло, проблемы со зрением, следы крови в слюне, кашель, дискомфорт в животе, резкое похудение, боль в тазу, повторные инфекции, уплотнения, шишки, увеличенные в размерах лимфатические узлы.

Источник: www.medikforum.ru



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