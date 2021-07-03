Названы два серьезных показателя риска развития рака

Ученый Кароль Сикора назвал два наиболее серьезных показателя риска развития рака. Эти аспекты стоит рассматривать, когда речь идет о ранней диагностике онкологии.

Зачастую является очень проблематичным выявление симптомов рака на первоначальной стадии. По словам ученого, даже самый простой вид онкологии может быть «невосприимчивым и расплывчатым». Первым шагом является то, что человек самостоятельно должен заметить на теле необычные новообразования. Важно внимательно следить за собой, чтобы понимать, какие изменения происходят.

Опухоль может развиться в любой части тела, при этом новообразование, расположенное на определенном участке, способно провоцировать симптомы, заметные на другом. В то же время существуют общие черты, независимо от первоначального очага. Симптоматика становятся стойкой, то есть сохраняется в течение длительного периода времени. К тому же здоровье человека постепенно ухудшается.

Исследователь порекомендовал обращать внимание на частые головные боли, больное горло, проблемы со зрением, следы крови в слюне, кашель, дискомфорт в животе, резкое похудение, боль в тазу, повторные инфекции, уплотнения, шишки, увеличенные в размерах лимфатические узлы.

Источник: www.medikforum.ru