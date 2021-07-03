 

Анастасия Решетова назвала причины перехода в ислам

03.07.2021, 10:32, Разное
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Ведущая и модель Анастасия Решетова откровенно пояснила об истинных причинах перехода в ислам. Такое решение экс-возлюбленная рэпера Тимати приняла не из-за любимого мужчины. Она убеждена, что каждый человек имеет право самостоятельно выбрать для себя религию.
Анастасия Решетова не так давно приняла решение о переходе в ислам. Время от времени знаменитость появлялась на публике в хиджабе, но она долго не решалась поменять религию. Только недавно бывшая невеста Тимати призналась, что живет по канонам ислама. Анастасия Решетова перестала употреблять спиртные напитки и всерьез начала изучать Коран.

Ведущая считает, что решение о смене религии человек должен принять сам. Этот шаг должен быть искренним, на позицию людей в данном вопросе никто не имеет права влиять.

Ранее в Сети распространялись слухи о том, что Анастасия Решетова строит отношения с богатым избранником из восточной страны. Якобы, ради него модель сменила религию, но эту информацию знаменитость опровергла.

После расставания с рэпером Тимати Анастасия Решетова предпочитает не распространяться о личной жизни. Она не собирается на всю страну рассказывать о взаимоотношениях со второй половинкой. Знаменитость считает, что и так является откровенной. Недавно общественность видела слезы Решетовой, она старается открываться перед аудиторией медленно.

После расставания модели удалось сохранить хорошие отношения с рэпером Тимати. Периодически экс-избранники проводят время вместе с общим сыном Ратмиром.

Источник: www.starhit.ru



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