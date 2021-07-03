 

Рустам Солнцев прокомментировал скандал Максима Покровского и Димы Билана

03.07.2021, 10:32, Разное
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Рустам Солнцев прокомментировал скандал между Димой Биланом и Максимом Покровским. Шоумен назвал дикостью нападки артистов друг на друга.
Накануне произошла ссора между двумя представителями российского шоу-бизнеса. Рокер Максим Покровский возмутился поведением поп-звезды Димы Билана, концерт которого накануне прошел в Санкт-Петербурге. Во время выступления подопечный Яны Рудковской спустился со сцены в зрительный зал. Именно это опрометчивое решение, уверен Покровский, стало причиной отмены следующего мероприятия в Roof Place, которым оказался концерт группы «Ногу свело». Свое негодование солист коллектива высказал публично в соцсетях.

На возмущенную тираду Покровского ответила Яна Рудковская, по ее мнению, в действиях Билана не было ничего предосудительного. Артист сделал прививки от коронавируса и может не переживать за соблюдение социальной дистанции. Недовольство же рок-музыканта продюсер триумфатора «Евровидения» назвала стремлением «хайпануть». Как аргумент, она рассказала, что Дима Билан со сцены постоянно напоминал о необходимости носить маски. Мотивом нападок Покровского Рудковская считает плохую реализацию билетов на его концерт.

Свою точку зрения по поводу скандала высказал и шоумен Рустам Солнцев, экс-участник «Дома-2» назвал ситуацию столкновением двух субкультур. При этом он напомнил, что Покровский давно переехал жить в Нью-Йорк, в то время, как Билан все так же остается в России. Нападки артистов друг на друга Солнцев считает дикостью, поскольку каждый сам строит свои границы, и у Димы Билана они свои. С учетом того, что артист вакцинировался, никаких проблем в его сближении с поклонниками на концерте быть не может. При этом, как пишет «Слово и дело», шоумен не отрицает и права Максима Покровского выражать свое видение ситуации.

Источник: slovodel.com



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