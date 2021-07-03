 

Генсек ОДКБ заявил об ухудшении ситуации в Афганистане

03.07.2021, 9:44, Новости дня
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Ситуация в северных районах Афганистана ухудшается, ОДКБ обеспокоена таким положением дел, сообщил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

«В Афганистане, на самом деле, ситуация ухудшается. Я не скажу, что катастрофически, нет, но ситуация там, конечно, вызывает серьезную озабоченность. Есть четкое понимание необходимости оказания помощи Таджикистану именно в обеспечении безопасности таджикско-афганской границы», – передает его слова ТАСС.

Ранее совет Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности также отметил ухудшение обстановки в непосредственной близости от южных рубежей государств членов ОДКБ и выразил обеспокоенность высоким уровнем активности боевых действий в Афганистане.

Россия пообещала в рамках обязательств по ОДКБ оказать Таджикистану необходимую помощь в случае усиления террористических угроз с территории Афганистана по мере вывода из страны американских войск.



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