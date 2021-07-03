В Бурятии обязали закрыть федеральные непродуктовые торговые сети на время локдауна

Федеральные непродуктовые торговые сети на время локдауна из-за коронавируса будут закрыты в Бурятии, решение согласовано оперштабом РФ по борьбе с инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Оперштаб РФ по борьбе с коронавирусом согласовал закрытие в Бурятии федеральных сетей до 11 июля. <…> Отметим, что после обращения Правительства Бурятии большинство федеральных торговых сетей приняли самостоятельное решение о приостановлении работы с 27 июня, начала действия ограничительных мер в республике. Сейчас это требование имеет обязательный характер для всех торговых сетей непродуктового сектора», – передает сообщение РИА «Новости».

Напомним, в Бурятии в связи с коронавирусом с 27 июня по 11 июля объявлены нерабочие дни.