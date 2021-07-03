 

Латвийские экспортеры приостановили поставки шпрот в Россию

03.07.2021, 18:10, Разное
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Крупнейшие производители рыбных консервов из Латвии приостановили поставки в Россию шпрот из-за новых поправок в федеральный закон «О регулировании рыбной продукции».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в 172-ФЗ, который уточняет определения и вносит дополнительные требования для рыбной продукции. Изменения вводят запрет на использование слова «шпроты», разрешая применять его исключительно в отношении пойманных в России тюльки и кильки.

Латвия приостановила поставки шпрот в РоссиюДругими словами, сам термин «шпроты» теперь можно использовать только для консервов, произведенных на территории РФ. При этом латвийские производители должны переименовать свою продукцию в «консервы рыбные жареные в масле», а также пройти пересертификацию.

На фоне сложившейся ситуации Союз латвийских экспортеров направил российским партнерам письмо с информацией о том, что компании Союза временно приостанавливает отгрузки своих консервов в РФ.

Эксперты рынка уверены, что поправки в российское законодательство ставят под угрозу весь импорт рыбных консервов в страну.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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