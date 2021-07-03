Число жертв коронавируса в Индии превысило 400 тыс. человек

Всего в Индии подтвердили 30,5 млн случаев коронавируса, умерло 401,5 тыс. человек. Страна занимает второе место в мире.

На первом месте – США (33,7 млн случаев, умерло 605,5 тыс. человек), на третьем – Бразилия (18,7 млн случаев, умерло почти 522 тыс. человек), на четвертом – Франция (5,8 млн случаев, умерло 111,3 тыс. человек), на пятом – Россия (почти 5,5 млн случаев, умерло 134,3 тыс. человек).

Украина в списке на 16-м месте. В стране подтвердили 2,2 млн случаев коронавируса, умерло 52,5 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

Всего в мире подтвердили 183 млн случаев COVID-19, умерло 3,9 млн человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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