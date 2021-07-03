 

Украинское судно в Черном море подало сигнал бедствия. Его буксируют в порт Очакова

03.07.2021, 9:42, Новости дня
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“Судно подало сигнал бедствия. Сейчас его катером буксируют в порт Очакова. Со всеми членами экипажа все хорошо”, – сказал он.

Ранее в пресс-службе Росморречфлота российскому агентству “Интерфакс” сообщали, что направляли ракетный катер “Ивановец” Черноморского флота РФ в район нахождения украинского рыболовецкого судна “ОД-2592”. По данным агентства, на борту украинского корабля находится четверо рыбаков. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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