 

В Донецкой области суд приговорил боевика “ДНР” к 10 годам лишения свободы

03.07.2021, 9:42, Новости дня
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“Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года осужденный находился в составе НВФ РФ на должностях “разведчика 3-й отдельной мотострелковой бригады “Беркут” и “стрелка 1-го батальона территориальной обороны «ДНР”. В 2020 году он занял пост так называемого командира 3 отделения 1 механизированного взвода механизированной роты 1-го батальона территориальной обороны Минобороны “ДНР”, – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что “осужденный осуществлял наблюдение за позициями украинских военных возле города Торецк и пгт. Верхнеторецкое”, а также принимал участие в боевых действиях на стороне оккупантов против ВСУ на территории Донецкой области.

Боевика задержали 9 мая вблизи пгт. Новгородское.

“У него изъяли военный билет НВФ так называемой “ДНР”, удостоверение участника общественной организации “Ветераны Новороссии” и военную форму”, – подчеркнули в Донецкой областной прокуратуре.

https://www.facebook.com/don.gp.gov.ua/posts/3616050671954390

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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