В Донецкой области суд приговорил боевика “ДНР” к 10 годам лишения свободы

“Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года осужденный находился в составе НВФ РФ на должностях “разведчика 3-й отдельной мотострелковой бригады “Беркут” и “стрелка 1-го батальона территориальной обороны «ДНР”. В 2020 году он занял пост так называемого командира 3 отделения 1 механизированного взвода механизированной роты 1-го батальона территориальной обороны Минобороны “ДНР”, – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что “осужденный осуществлял наблюдение за позициями украинских военных возле города Торецк и пгт. Верхнеторецкое”, а также принимал участие в боевых действиях на стороне оккупантов против ВСУ на территории Донецкой области.

Боевика задержали 9 мая вблизи пгт. Новгородское.

“У него изъяли военный билет НВФ так называемой “ДНР”, удостоверение участника общественной организации “Ветераны Новороссии” и военную форму”, – подчеркнули в Донецкой областной прокуратуре.

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